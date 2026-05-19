Si chiude la tournée mondiale del maestro riminese Alberto Cappiello

Quattro mesi di concerti tra Messico, Corea e Italia per il musicista riminese: già annunciati nuovi prestigiosi impegni internazionali nel 2027

Grande successo per la tournée mondiale del Maestro riminese Alberto Cappiello, durata ben quattro mesi. Con il concerto del 16 maggio al Teatro di Ospedaletto di Coriano si è conclusa la sua esperienza in giro per il mondo con il suo inseparabile corno francese.

Due soli appuntamenti sono stati posticipati alla Stagione 2026-2027: quello con l’Orchestra Antonio Scarlatti di Pistoia e Turkish Chamber Orchestra di Istanbul.

Cappiello ha suonato con l’Orchestra Filarmonica Metropolitana di Città Del Messico, il Concertino di C.M.Weber op.45, a Rimini con l’Orchestra Internazionale Orpheus Chamber Orchestra, mentre a Coriano, ha eseguito con la Rimini Chamber Orchestra il Concerto di Telemann, e una prima assoluta: il Concerto di Reinhold Gliere per corno e archi.

Ma l'esibizione più importante è andata in scena a Children Open Stage di Seoul con la National Korea Symphony Orchestra con la quale ha eseguito il Concerto n.1 di Richard Strauss.

“In Corea sono stato accolto come una star, i giornali Coreani si sono detti entusiasti della mia performance definendo ‘sbalorditiva’ la mia potenza sonora e paragonando il mio suono a una ‘palla di fuoco che squarcia l’aria’. Per me è stata una enorme soddisfazione – sottolinea Cappiello -. Comunque, tutte le recensioni dei miei concerti sono state molto positive”.

“In questo periodo ho ricevuto inviti molto importanti per il 2027. Dal 21 al 26 febbraio sarò in Brasile con l’Orchestra Sinfonica di San Paolo, mentre dal 10 al 12 marzo con la Boston Filarmonic Orchestra. Senza contare che in aprile tornerò con la National Korea Symphony Orchestra in una Open Hall molto importante e per finire, a maggio, ci sarà un interessante Concerto in Nigeria con la Lagos Filarmonic Orchestra. Insomma, è un momento molto felice della mia carriera e spero che continui così” - conclude Cappiello.