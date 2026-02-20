Si chiude mercoledì “Cineracconti”, viaggio nel cinema italiano tra Martone e Sorrentino

Ultimo appuntamento della rassegna curata da Amici dei Musei di Riccione e Valconca con Daniele Gualdi, tra teatro, storia e letteratura

Si conclude mercoledì 25 febbraio la rassegna di “Cineracconti”, il ciclo di incontri curato dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, dedicato all’esplorazione dei legami tra la settima arte, la storia e la letteratura.

A chiudere il sipario sarà Daniele Gualdi con un viaggio nell’universo visivo e narrativo di due tra i più grandi maestri del cinema italiano contemporaneo, attraverso gli incontri: “Mario Martone: dal teatro al cinema” e “Paolo Sorrentino, premio Oscar”. Entrambi di origine partenopea, i due registi hanno saputo proiettare l’anima della propria città su una dimensione internazionale, pur seguendo percorsi estetici profondamente diversi. Da un lato la formazione teatrale e l’attenzione ai temi civili di Martone, capace di scavare nella memoria storica e letteraria dell’Italia, dall’altro la cifra estetica di Sorrentino, Premio Oscar la cui narrazione si distingue per uno sguardo visionario e le atmosfere oniriche.

L’ultimo appuntamento di “Cineracconti” rappresenta un’occasione preziosa per scoprire i due registi e le loro pellicole attraverso la voce e l’esperienza di Daniele Gualdi. Già presidente di Emilia Romagna Teatro e Fondazione e attuale presidente di Riccione Teatro, Gualdi ha segnato profondamente la promozione cinematografica del territorio attraverso lo sviluppo del Centro Cinema San Biagio di Cesena, trasformandolo in un polo d’eccellenza capace di attrarre i più grandi nomi del cinema italiano, da Mario Monicelli a Pupi Avati. Autore del volume “Che belli erano i film!”, la sua esperienza internazionale — maturata portando progetti fotografici e culturali nei festival di Venezia, Cannes, Annecy e New York — garantisce uno sguardo esperto e appassionato sulla produzione di Martone e Sorrentino.

L’ingresso all’appuntamento di “Cineracconti” è libero.

L’associazione “Amici dei musei di Riccione e Valconca” da anni promuove iniziative ed eventi culturali, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e realizzando progetti insieme ad altre realtà associative cittadine.