Si conclude a Riccione il ritiro della Nazionale italiana di sciabola

Gli azzurri si preparano per i Mondiali juniores di Rio de Janeiro tra allenamenti di alto livello e visite istituzionali

Si conclude oggi al Playhall Massimo Pironi di Riccione il ritiro della Nazionale italiana di sciabola maschile, guidata dal Commissario tecnico Andrea Terenzio.ù

Il gruppo azzurro, composto da atleti tra i 17 e i 32 anni, rappresenta una squadra giovane e di grande prospettiva impegnata in un percorso di preparazione in vista dei Campionati del mondo juniores di Rio de Janeiro.

Nel corso della mattinata gli schermidori hanno ricevuto la visita e il saluto dell’assessore allo Sport, Simone Imola “Ospitare la Nazionale di sciabola maschile nei nostri impianti sportivi è motivo di orgoglio per la città e testimonia la qualità delle strutture riccionesi e della nostra capacità organizzativa. La presenza degli azzurri non è solo un evento sportivo di prestigio, ma anche un’opportunità per i giovani del territorio che possono vedere da vicino atleti di altissimo livello e trarne ispirazione. Ringraziamo la Federazione italiana scherma per la fiducia rinnovata: a marzo Riccione tornerà ad accogliere gli allenamenti pre‑mondiali di sciabola maschile coinvolgendo squadre assolute e giovanili, tra aprile e maggio si svolgeranno i Campionati italiani giovanili di scherma, tutti appuntamenti che consolidano un rapporto ormai strutturato con ricadute positive anche per la promozione della nostra città”.



