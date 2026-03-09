"Si dovrebbe reintrodurre la leva militare obbligatoria?": 80 studenti si sfidano in dibattito

Grande successo al Debate Day regionale: a Santarcangelo vinci il Volta-Fellini di Rimini

Grande successo e forte partecipazione presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Rino Molari” di Santarcangelo per il Debate Day Regionale. L'evento, svoltosi in presenza la scorsa settimana, ha visto sfidarsi oltre 80 studenti provenienti da sette istituti d'eccellenza del territorio: l'IIS A. Volta di Sassuolo, l'ISISS Einaudi-Molari, l’IIS Mattei, l’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria, il Liceo Ulivi di Parma, il Liceo Vincenzo Monti di Cesena e il Liceo Volta Fellini di Riccione.

Al centro della sfida, una mozione di stretta attualità che ha richiesto ai ragazzi di argomentare, utilizzare fonti giuridiche ed economiche e confutare: “Questa casa sostiene che lo Stato italiano dovrebbe reintrodurre la leva militare obbligatoria”.

La competizione ha visto la squadra del Liceo Volta Fellini di Riccione raggiungere la vetta del podio, seguita al secondo posto dal ITSE “Rino Molari di Santarcangelo e al terzo posto dal IIS Mattei di San Lazzaro. I vincitori hanno espresso grande entusiasmo: “Siamo felicissimi, davvero non ce lo aspettavamo di arrivare al primo posto; la gara è stata molto impegnativa”.

“Siamo onorati di ospitare una competizione così importante della rete nazionale WeDebate a cui aderiamo da anni”, ha dichiarato la Dirigente Daniela Massimiliani. “Vedere ragazzi motivati, con il piacere di informarsi e argomentare in un’epoca dominata dalle fake news e da una pericolosa deregulation del linguaggio, fa ben sperare per il futuro”.

Le professoresse Bellavista e Comandini, organizzatrici dell'evento, hanno sottolineato il valore del metodo: “Il debate è l’espressione autentica dell’educazione civica perché aiuta i ragazzi a cercare fonti autorevoli e incoraggia lo spirito critico. È emozionante vedere come questa pratica faccia emergere le loro potenzialità e la sicurezza in se stessi”.

Il Debate, metodologia consolidata nel mondo anglosassone, viene promosso in Italia dal Ministero dell’Istruzione tramite la rete WeDebate Italia. Dal 2018, il Campionato Nazionale coinvolge centinaia di studenti su temi di attualità. Nella provincia di Rimini, sono tre le scuole che aderiscono alla rete: l’ISISS Einaudi-Molari, l’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria e il Liceo Volta Fellini di Riccione.

L'evento ha coinvolto anche diversi studenti di quarta e quinta superiore nel ruolo di “giudici ombra”, con il compito di affiancare i giudici senior per apprendere le tecniche di valutazione dei dibattiti.

Per la proclamazione finale è arrivato il Sindaco Filippo Sacchetti per sottolineare l’importanza del debate come “palestra di democrazia” che insegna una lezione fondamentale: le idee hanno valore solo se sostenute da fonti autorevoli, dallo studio e dal rispetto per chi ha idee diverse dalle nostre e che, nel Debate vinciamo tutti. Vince chi impara a superare la paura di parlare in pubblico; vince chi scopre come analizzare criticamente un testo; vince chi accetta di mettersi nei panni dell'altro per comprenderne le ragioni.