"Si è introdotto nella mia camera per violentarmi": a processo, chiesta condanna a 6 anni

I fatti sono avvenuti in un residence di Rimini

Un trentenne pakistano, difeso dall'avvocato Gianluca Tencati, è a processo a Rimini, accusato di violenza sessuale e minacce nei confronti di una 40enne, anch'ella di origine straniera, per fatti avvenuti nell'aprile 2023. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto condanna a 6 anni di reclusione: la sentenza è attesa nella prossima udienza del 19 marzo 2026. I due protagonisti della vicenda si erano conosciuti in quanto entrambi domiciliati in un residence di Rimini che accoglie richiedenti asilo: entrambi infatti stavano regolarizzando la propria posizione nel nostro territorio. Secondo quanto denunciato dalla donna, l'uomo si introdusse nella sua camera di residence per poi bloccarla con la forza, con l'intento di consumare un rapporto sessuale contro la sua volontà. Lei era riuscita a metterlo in fuga, ma secondo quanto asserito dalla vittima, lui era tornato alla carica, qualche ora dopo, minacciandola di morte.