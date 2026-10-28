Si finge agente delle forze dell’ordine per truffare un’anziana: arrestato a Cesenatico

La Guardia di finanza ha fermato l’uomo mentre stava per ritirare denaro e gioielli nell’abitazione della pensionata, nel Pesarese. Ad attenderlo c’erano i veri finanzieri

Un falso appartenente alle forze dell'ordine che stava per farsi consegnare denaro e gioielli da un'anziana nel Pesarese, è stato arrestato dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Pesaro. Come riporta Ansa l'uomo, che per un periodo aveva gravitato tra Bologna e provincia, è stato intercettato a Cesenatico e pedinato fino all'abitazione della vittima. La pensionata era stata contattata al telefono da un altro sedicente appartenente alle forze di polizia che, con un pretesto, l'aveva persuasa a raccogliere tutti i suoi averi, per consegnarli al 'collega' che l'avrebbe raggiunta a breve. Quando il truffatore si è presentato nell'appartamento, ad attenderlo c'erano i veri finanzieri.

L'arresto rientra nell'attività della task force costituita dal comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna con lo Scico, per contrastare questo tipo di truffe ai danni di anziani e fasce deboli. Da mesi gli investigatori monitorano gli spostamenti di soggetti, spesso provenienti da fuori regione, che alterano la propria identità digitale, si fingono appartenenti alle forze dell'ordine ed entrano nelle case per farsi consegnare denaro e preziosi. Ad agosto erano stati arrestati due uomini di origine campana che avevano sottratto a una coppia di anziani di San Lazzaro di Savena oltre 70mila euro tra gioielli e contanti, interamente recuperati.