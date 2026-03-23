Referendum giustizia: vince il No a Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana

Ecco come hanno votato i cittadini in bassa Valmarecchia

Ieri e oggi (22-23 marzo) i cittadini della bassa Valmarecchia sono andati alle urne per il referendum sulla giustizia. Ed è stato un plebiscito per il No, che vince nettamente in termini percentuali a Poggio Torriana, prevalendo anche a Verucchio. Infine, il No conquista la maggioranza anche a Santarcangelo di Romagna.

Di seguito i risultati.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA: Sì 44,75% (voti 5235), No 55,25% (6464 voti)

POGGIO TORRIANA: Sì 41% (1064 voti), no 59% (1531 voti)

VERUCCHIO: Sì 46,50% (2259 voti), No 53,50% (2599 voti)