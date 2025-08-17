Si perdono sul Passo dei Mandrioli: rintracciati con il Gps e messi in salvo

I due escursionisti erano partiti da La Verna, destinazione Pieve Santo Stefano

Momenti di apprensione ieri pomeriggio (sabato 16 agosto) per due escursionisti milanesi, una 44enne e un 41enne, che si sono disorientati lungo il sentiero "Gea 00" partendo da La Verna con destinazione Pieve Santo Stefano.

Secondo quanto ricostruito, giunti al Passo dei Mandrioli, dove il percorso si biforca, i due hanno imboccato il sentiero sbagliato. Dopo alcuni chilometri si sono resi conto dell’errore e, intorno alle 19.30, hanno chiamato il 112 per chiedere assistenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Piero in Bagno e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. Un tecnico del Cnsas residente in zona ha raggiunto rapidamente gli escursionisti e, grazie alle coordinate Gps, il caposquadra del Soccorso Alpino li ha contattati telefonicamente, consigliando loro di risalire verso monte di circa cento metri per raggiungere l’abitato di Montione.

Qui i due sono stati accolti dal personale del Cnsas e dai Vigili del Fuoco. Non riscontrando problemi sanitari, la squadra del Soccorso Alpino li ha riaccompagnati con il loro fuoristrada all’agriturismo di Pieve Santo Stefano.