Si può scommettere sul padel? Tutte le competizioni più importanti di questo sport

Il padel è passato da sport di nicchia a fenomeno globale, con tornei pro, circuiti minori e competizioni internazionali su più livelli.

Il padel ha fatto un incredibile salto da sport di nicchia a fenomeno globale in pochi decenni, con arene stracolme , circuiti professionistici ben strutturati e appuntamenti fissi nel calendario internazionale. Comprendere le sue origini e come si organizza oggi il suo ecosistema competitivo ci aiuta a interpretare meglio una stagione che si sviluppa su più livelli: tour élite, circuiti “feeder”, eventi per nazionali e persino manifestazioni multisport.

Dalle origini in Messico al boom internazionale

La storia del padel è piuttosto chiara: nel 1969, Enrique Corcuera ha trasformato una piccola area della sua casa ad Acapulco in un campo 20x10, circondato da pareti e con una rete al centro. Questo prototipo ha definito le dimensioni e l’identità di uno sport che, dagli anni Settanta in poi, ha preso piede in Spagna e Argentina, per poi diffondersi in Europa e nel resto del mondo.

L’era del tour unificato: Premier Padel

Un passaggio fondamentale recente è stata l’unificazione dell’élite professionistica: Qatar Sports Investments (QSI) ha acquisito il World Padel Tour, integrandolo nel circuito Premier Padel sotto la supervisione della Federazione Internazionale di Padel (FIP). L’obiettivo dichiarato è quello di creare una piattaforma globale unica, con governance e ranking condivisi. Questo accordo, ufficialmente annunciato dalla FIP e riportato anche da media internazionali, ha messo fine alla “doppia pista” WPT/Premier a partire dal 2024.

Premier Padel organizza la stagione in tre categorie di tornei: Major (il livello più prestigioso), P1 e P2, oltre alle Finals di fine anno. Tra gli eventi simbolo ci sono i Major in Qatar (Doha), Italia (Roma), Francia (Parigi/Roland Garros) e Messico (Acapulco), mentre il calendario include tappe P1 e P2 in città europee, mediorientali e americane, con le Finals che si svolgeranno nel 2025 a Barcellona. La piattaforma ufficiale e i partner media confermano le date e le sedi della parte finale della stagione.

In inverno, prima che il tour entri nel vivo, spicca anche un format di esibizione a squadre che riunisce star e giovani talenti: l’Hexagon Cup di Madrid. Nato nel 2024, è arrivato alla seconda edizione con un’attenzione crescente di pubblico e sponsor, posizionandosi come vetrina spettacolare e “preseason” del movimento.

Il “feeder system”: Cupra FIP Tour e ranking

Sotto l’élite, troviamo il Cupra FIP Tour, che funge da porta d'accesso al vertice del padel. Le categorie—FIP Platinum, Gold, Silver e Bronze—assegnano punteggi sempre più bassi rispetto ai tornei Premier, e sono pensate per far emergere coppie promettenti, distribuendo punti utili per accedere alle qualificazioni dei grandi eventi. Il regolamento 2025 del Tour chiarisce le categorie, i criteri di accettazione, i meccanismi di tie-break nel ranking e il rapporto con i tornei Premier.

Altri circuiti: A1 Padel e gli inviti “a squadre”

Accanto all'asse FIP/Premier, A1 Padel continua a seguire un proprio calendario internazionale (America Latina, Europa, ecc.), offrendo opportunità competitive a coppie e organizzatori in mercati in crescita. Si tratta di un circuito indipendente, con un ranking e una programmazione distinti, ma spesso complementari, per garantire continuità agonistica durante la stagione.

Le competizioni per nazionali

Oltre ai circuiti per club e coppie, il padel assegna titoli nazionali nei FIP World Padel Championships, una rassegna biennale iniziata nel 1992 e oggi uno dei momenti più significativi e identitari del calendario. L'ultima edizione, tenutasi a Doha, ha messo in evidenza il duopolio storico tra Spagna e Argentina, confermando l'elevato livello del movimento sia maschile che femminile.

A livello continentale, la FIP organizza anche eventi dedicati (Europei, Euro Padel Cup e versioni giovanili/senior), che ampliano la base competitiva dei Paesi coinvolti nel padel, con format multigiorno e finali “a otto” nelle fasi conclusive (riferimenti e calendari sono pubblicati sui canali ufficiali FIP durante la stagione).

La lettura dei tornei e come orientarsi

