Si riuniscono dopo 25 anni dal diploma: la 5C del Molari di Santarcangelo di nuovo insieme

A 25 anni esatti dal diploma, gli ex studenti della 5C Igea dell’Istituto tecnico “Rino Molari” di Santarcangelo sono riusciti nell’impresa: ritrovarsi tutti insieme per ricordare gli anni passati insieme a scuola. La classe 1995-2000 ha resistito allo scorrere del tempo e si è riunita per una serata all’insegna dell’emozione e della nostalgia.

“È stata un’emozione incredibile”, racconta uno dei compagni, che spiega come il legame sia rimasto vivo grazie a una chat di gruppo. L’organizzazione della reunion, inizialmente pensata prima dell’estate, ha richiesto qualche mese di coordinamento, ma alla fine è andata a buon fine. Alla serata hanno partecipato anche due docenti storici della classe, gli insegnanti di matematica e di educazione fisica, accolti con grande affetto dagli ex studenti.

E alla fine, immancabile, la promessa: "Ci rivediamo tra altri 25 anni, più belli che mai".