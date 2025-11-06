Si schianta con il furgone che stava rubando: scappa a piedi e aggredisce i Carabinieri, arrestato

L'uomo, 38 anni, prima ha cercato di rubare un furgone, poi raggiunto dopo la fuga a piedi ha aggredito i Carabinieri

È un 38enne di origine romane, domiciliato nel viterbese e già noto alle forze dell'ordine, l'uomo fermato a Riccione dopo il tentato furto di un furgone in via Verdi, in pieno centro storico. A suo carico quattro ipotesi di reato: rapina impropria, furto aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, raggiunto dai Carabinieri dopo la fuga a piedi, ha opposto resistenza: uno degli operatori ha riportato lesioni a un polso. Come riferito, il furgone era di un corriere impegnato a consegnare merci: durante le operazioni, c'è chi ha tentato di rubare il mezzo, finendo però contro un albergo nel tentativo di fuga a tutta velocità. Lo stesso titolare del furgone ha inseguito il ladro, mentre questi stava scappando a piedi, allertando anche i Carabinieri.