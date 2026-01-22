Si sente male sulla cyclette: dramma in una palestra di Cattolica
Si accascia davanti agli altri clienti, 67enne muore mentre si allena
A cura di Redazione
22 gennaio 2026 20:21
Tragedia questa mattina, giovedì 22 gennaio, in una palestra di Cattolica, in via Francesca da Rimini. Un uomo di 67 anni, residente a Gabicce Mare e frequentatore abituale della struttura, è stato colto da un malore improvviso mentre si allenava sulla cyclette, poco prima delle 7. Si è accasciato davanti agli altri clienti, che hanno immediatamente dato l’allarme e tentato di prestargli i primi soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 67enne non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri. Il magistrato di turno non ha disposto ulteriori accertamenti, autorizzando la restituzione della salma ai familiari.