Si sente male sulla cyclette: dramma in una palestra di Cattolica

Si accascia davanti agli altri clienti, 67enne muore mentre si allena

Tragedia questa mattina, giovedì 22 gennaio, in una palestra di Cattolica, in via Francesca da Rimini. Un uomo di 67 anni, residente a Gabicce Mare e frequentatore abituale della struttura, è stato colto da un malore improvviso mentre si allenava sulla cyclette, poco prima delle 7. Si è accasciato davanti agli altri clienti, che hanno immediatamente dato l’allarme e tentato di prestargli i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 67enne non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri. Il magistrato di turno non ha disposto ulteriori accertamenti, autorizzando la restituzione della salma ai familiari.