Sicurezza a Rimini, nella querelle entra Forza Italia: "Magrini assessore all'insicurezza"

Raimondo Elli: "Sicurezza pubblica compito anche della Polizia Locale"

Nella querelle tra Fratelli d'Italia e l'assessore comunale Magrini, sul tema sicurezza, interviene anche Raimondo Elli di Forza Italia, che ricorda quanto compiti di sicurezza urbana siano affidati anche alla Polizia Locale e quindi all'assessore competente. "Se l’ordine pubblico è appannaggio solo dei corpi di polizia statali, peraltro il sindaco ed il suo assessore crediamo abbiano linea diretta con questore e prefetto, a che serve che i vigili urbani siano armati? A chi potrebbero dover sparare, o almeno mostrare l’arma intimando la resa, a chi posteggia fuori dagli stalli o passa col rosso?", ironizza Elli. "E le numerose telecamere stradali, e quelle ulteriori annunciate, chi le controlla, chi le vede, chi avverte chi tra le forze dell’ordine di possibili reati in corso?", aggiunge. L'esponente forzista di Rimini affonda i colpi: "Siamo ai primi di dicembre, l’estate col suo picco di reati per i quali il sindaco invoca sempre l’aiuto da Roma è lontana; chi sono i delinquenti attivi ora, in bassissima stagione? Qualcuno in comune si pone la domanda? E forze dell’ordine presenti ora sul territorio non è che non bastano perché i reati sono commessi da soggetti non integrati nel tessuto urbano e che vi imperversano ormai in numero incontrollato, tutto l’anno?", conclude Elli, che intitola il suo intervento "Assessore all'insicurezza?", riferendosi a Magrini.