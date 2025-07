Sicurezza a Santarcangelo, l'opposizione: "Non vogliamo i manganelli, ma più controlli"

Sanchini di Allenza Civica: "Pd minimizza il problema sicurezza, due rapine in pochi giorni in centro"

"È ora che l’Amministrazione mostri la volontà politica di affrontare con serietà il tema della sicurezza, a partire dai fatti". Così Gabriele Sanchini di Allenza Civica replica a Paola Donini, segretaria del Pd di Santarcangelo, che è accusata di sottovalutare il problema della sicurezza che "non ha colore politico", come sottolinea il consigliere. "Dalle parole della segretaria del Pd emerge con chiarezza come il partito non abbia compreso la reale portata del problema, così come appare inconsapevole degli strumenti e dei poteri di cui l’amministrazione dispone. È sconcertante leggere affermazioni che accusano le opposizioni di fomentare ad arte il senso di insicurezza anche laddove i dati oggettivi non parlano di un aumento di reati, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca: due rapine in pieno centro ai danni di esercizi commerciali nel giro di poche settimane, che si aggiungono a una lunga serie di furti che da troppo tempo affliggono i santarcangiolesi", attacca Sanchini.

Secondo il consigliere di opposizione il sindaco, avendo responsabilità diretta in tema di sicurezza urbana, non è esonerato dal compito di "convocare, dialogare e concertare azioni concrete con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio". Ma a detto di Sanchini, questo non avviene perché "non si riconosce pienamente l'esistenza del problema".

Alle parole di Donini che accusa l'opposizione di invocare "carcere e manganelli", Sanchini replica: "chiediamo più controlli, maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili. Misure concrete, non propaganda".

Non bastano dunque le politiche di prevenzione, ma occorre "applicare anche gli strumenti previsti dal codice civile e penale". "Perché la sicurezza non si garantisce solo con le buone intenzioni", chiosa Sanchini che chiede anche un impegno dell'amministrazione comunale per collocare la Caserma dei Carabinieri in una sede più funzionale e portando anche una Tenenza.