Sicurezza dei pazienti, le iniziative dell’Ausl Romagna per l’Open Safety Day

Giovedì 17 settembre punti informativi negli ospedali e nelle Case della Comunità di Romagna. Al centro della giornata la sicurezza delle cure per le persone con malattie croniche

In occasione dell’ottava Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, in programma il 17 settembre, l’Ausl Romagna aderisce anche quest’anno all’Open Safety Day, insieme alle Amministrazioni locali e ai rappresentanti dei cittadini.

Il tema scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità è dedicato alla sicurezza dell’assistenza sanitaria per le persone affette da malattie non trasmissibili, lungo l’intero percorso di cura. Lo slogan della campagna è “Safe care for life! – Cure sicure per la vita!”.

Le malattie non trasmissibili, come quelle cardiovascolari, oncologiche, respiratorie croniche e il diabete, rappresentano una delle principali sfide per i sistemi sanitari e richiedono spesso percorsi di cura complessi e prolungati. La giornata punta quindi a richiamare l’attenzione sulla prevenzione dei rischi e dei possibili danni legati all’assistenza, promuovendo la qualità e la sicurezza delle cure e il coinvolgimento attivo dei pazienti e dei loro caregiver.

I punti informativi

Giovedì 17 settembre, dalle 9 alle 12, saranno allestiti punti informativi nei quattro ambiti territoriali dell’Ausl Romagna. Professionisti sanitari, referenti del rischio clinico, farmacisti, infermieri di comunità e rappresentanti dei cittadini incontreranno la popolazione per fornire informazioni sulla sicurezza delle cure e sulla prevenzione dei rischi.

Saranno affrontati anche temi come l’uso sicuro dei farmaci, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita, la sicurezza delle cure e la health literacy, con l’obiettivo di rendere i cittadini più consapevoli e partecipi del proprio percorso assistenziale.

I punti di incontro saranno presenti a Savignano sul Rubicone, alla Casa della Comunità “Rubicone”; a Forlì, nell’atrio del Padiglione Morgagni dell’ospedale Morgagni-Pierantoni; a Ravenna, alla Casa della Comunità-Centro Medicina Preventiva; e a Rimini, all’ospedale, nella Scala A al piano rialzato.

Farmaci e informazione

Nel corso della giornata i farmacisti proporranno inoltre una survey sulla gestione dei farmaci nelle persone con patologie croniche in politerapia. Il questionario sarà realizzato nei punti informativi e, nei giorni successivi, coinvolgerà anche le farmacie del territorio.

Nelle strutture sanitarie dell’Ausl Romagna e nelle sale d’attesa saranno inoltre trasmessi video informativi, tra cui quelli dedicati al corretto utilizzo del defibrillatore DAE.

Monumenti illuminati

La Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti sarà accompagnata anche dall’illuminazione di alcuni luoghi simbolo delle principali città romagnole.

A Cesena sarà illuminata Fontana Masini, a Forlì il Municipio di piazza Saffi, a Ravenna la balconata del Teatro Alighieri e a Rimini la Rocca di Castel Sismondo.