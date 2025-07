Sicurezza e qualità nei servizi alla persona: CNA presenta la nuova guida operativa

Esperti e operatori a confronto sui nuovi standard per il benessere e la salute

Una nuova tappa fondamentale per la cultura della prevenzione e della qualità nei servizi: lunedì 23 giugno, dalle 10.00 alle 13.00, presso la Sala Conferenze CNA Rimini (Via Marzabotto 41 – Sede Unipol), si terrà la presentazione ufficiale della nuova Check List Regionale per la sicurezza igienico-sanitaria nelle attività di estetica e acconciatura.

L’evento, promosso da CNA Rimini Benessere e Sanità insieme all’Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica – AUSL Romagna, rappresenta un appuntamento formativo esclusivo (con iscrizione obbligatoria).

Una vera e propria occasione di crescita professionale, pensata per chi ogni giorno lavora a stretto contatto con il pubblico e vuole offrire servizi sempre più sicuri, efficienti e conformi alle normative in vigore.

Durante l’incontro si approfondiranno i nuovi strumenti operativi previsti dalla Check List, con un focus particolare sugli obblighi igienico-sanitari. Non solo teoria, ma anche confronto tra operatori, condivisione di buone pratiche e rafforzamento della rete professionale sul territorio.

Un momento da non perdere per essere protagonisti della qualità e della sicurezza nel mondo del benessere.

Posti con prenotazione obbligatoria riservati agli acconciatori, estetiste, tatuatori.

Il programma

A dare il benvenuto saranno:

Marco Polazzi Presidente Provinciale CNA Rimini. Simonetta Ranucci, Presidente Estetiste CNA Rimini

Seguirà l’intervento tecnico-informativo su obblighi igienico-sanitari per le attività di estetica e acconciatura, a cura di:

Dott.ssa Barbara Ruocco, Dirigente medico dell’UO Igiene e Sanità Pubblica di Rimini

Dott. Pierpaolo Neri, Direttore UOIA AUSL Romagna

Mirco Gasperoni, Tecnico della prevenzione UOIA AUSL Romagna

Paolo Pagliai Tecnico della Prevenzione e Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Romagna – ambito Forlì

Un appuntamento imperdibile per aggiornarsi e promuovere attivamente la cultura della prevenzione e della sicurezza nei servizi alla persona.