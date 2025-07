Sicurezza in mare e sciopero bagnini a Rimini: Sib-Confcommercio chiama al dialogo

"Vogliamo aprire un dibattito franco con istituzioni provinciali e regionali, Capitaneria di porto, colleghi e lavoratori per trovare una soluzione adeguata a tutte le necessità"

La sicurezza in mare è un elemento importante per l’offerta turistica della Riviera romagnola. Alla vigilia dello sciopero indetto dai marinai di salvataggio, Riccardo Ripa, presidente di SIB-Confcommercio Rimini, interviene per fare chiarezza e lanciare una proposta di mediazione volta a garantire il servizio senza penalizzare operatori e lavoratori.

“Il turismo balneare della nostra Riviera non può prescindere dalla risoluzione delle problematiche legate al servizio di salvataggio in mare. Troppo importante per la nostra offerta turistica balneare un servizio di sicurezza in mare d’eccellenza come quello che Rimini ha sempre saputo destinare ai suoi ospiti. Per questo ci siamo seduti al tavolo della Prefettura non più tardi della scorsa settimana come rappresentanti delle imprese datoriali insieme alle altre associazioni di categoria e ai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori per trovare una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti. Per noi del SIB-Confcommercio questa è la priorità. Oggetto del contendere, la gestione dell’Ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto recepita dalle Ordinanze balneari regionale e comunali che, dallo scorso anno, prevedono il servizio a turno doppio, con la fascia oraria 12.30-14.30 da gestire a torrette alternate. Dispiace che il dialogo intrapreso non sia riuscito a scongiurare la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato dei marinai di salvataggio e assistenti bagnanti della nostra provincia per sabato 9 agosto.

Non ci vogliamo fermare davanti a questo e, anzi, vogliamo aprire un dibattito franco con istituzioni provinciali e regionali, Capitaneria di porto, colleghi e lavoratori per trovare una soluzione adeguata a tutte le necessità. La soluzione va trovata nella nostra provincia e poi andrà discussa al tavolo regionale, sede in cui le decisioni territoriali possono prendere forma. Considerando le specificità di ciascuna parte di arenile della nostra regione, per tradizioni, tipicità dei fondali e modalità dei servizi erogati, vogliamo portare al tavolo la proposta di gestire gli orari del salvamento secondo le varie specificità, con una doppia modalità di scelta: o l’orario a turno doppio con torrette alternate dalle 12.30 alle 14.30 come da Ordinanze in vigore, oppure come è sempre stato nella nostra provincia fino al 2023, con la pausa pranzo di un’ora per i marinai di salvataggio e assistenti bagnanti e una puntuale comunicazione ai clienti della mancanza di servizio in mare, attraverso la bandiera rossa issata sull’asta, cartelli ben visibili e messaggi audio inequivocabili. Così come abbiamo sempre fatto, il servizio ha sempre funzionato egregiamente. Non si tratta di un passo indietro, ma di una proposta di buonsenso che potrebbe mettere tutti d’accordo”.