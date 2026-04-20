Sicurezza nei locali, convegno di Confartigianato a Rimini

Il 22 aprile esperti a confronto nella sala Gardenghi con Confartigianato Imprese Rimini e i Vigili del Fuoco su norme, controlli e prevenzione nei pubblici esercizi

Alla luce della crescente attenzione sui temi della sicurezza e dei recenti episodi che hanno riacceso il dibattito sulla gestione dei locali di intrattenimento e sugli eventi di aggregazione, Confartigianato Imprese Rimini organizza un convegno rivolto alle imprese del territorio:

Mercoledì 22 aprile, dalle ore 9.00 alle 11.00, a Rimini, presso la Sala Mauro Gardenghi (via Marecchiese, 22), dal titolo, Sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo: come prevenire rischi ed essere in regola.

Interverranno:

Gianluca Capriotti, Segretario Provinciale Confartigianato Imprese Rimini, e l’Ing. Luigi Ferraiuolo, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, che fornirà indicazioni operative su normativa, controlli e buone pratiche.

L’iniziativa rappresenta, infatti, un’occasione concreta per fare chiarezza su obblighi, criticità e gestione della sicurezza– dalla prevenzione incendi alle vie di esodo, fino all’organizzazione degli eventi – in un contesto di controlli sempre più puntuali.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.