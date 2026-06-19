Sicurezza, nota della Lega: “Pd e M5s contraddittori, campo largo fuori dal mondo”

Morrone e Giani rivendicano i rinforzi alle forze dell’ordine in Romagna e accusano le opposizioni di “ostruzionismo” su zone rosse e taser

A cura di Grazia Antonioli 19 giugno 2026 11:47

Jacopo Morrone (Lega)

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