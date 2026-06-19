Sicurezza, nota della Lega: “Pd e M5s contraddittori, campo largo fuori dal mondo”
Morrone e Giani rivendicano i rinforzi alle forze dell’ordine in Romagna e accusano le opposizioni di “ostruzionismo” su zone rosse e taser
La Lega, con una nota stampa firmata dal deputato Jacopo Morrone e dal segretario comunale di Rimini Gilberto Giani, interviene sul tema della sicurezza replicando a Pd e M5s. Nel comunicato si attacca il cosiddetto “campo largo”, definito “fuori dal mondo, in affanno e con sempre meno credibilità”. I leghisti evidenziano l’arrivo di rinforzi per le forze dell’ordine: 209 unità in più a Rimini da luglio e 317 complessive in Romagna, oltre ad ulteriori assegnazioni estive. “La Polizia di Stato viene rafforzata grazie al cambio di passo del ministero dell’Interno”, si legge nella nota, che rivendica le politiche del Governo. Critiche al Pd per le posizioni su zone rosse e taser: “Da un lato chiedono più sicurezza, dall’altro bocciamo strumenti operativi”. La Lega chiede chiarezza ai dem sugli obiettivi in materia di sicurezza sul territorio. Secondo la nota, servono anche il potenziamento della Polizia locale e maggiore continuità negli interventi.