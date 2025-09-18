Sicurezza sul lavoro: cinque imprese multate per oltre 100 mila euro tra Rimini, Riccione e Misano

I Carabinieri rilevano gravi irregolarità in un locale con cavi scoperti e dispositivi non conformi; sospensione revocata dopo la messa in sicurezza

Stop dell'attività per una discoteca e multe per un residence, due bar e uno stabilimento balneare dopo i controlli dei Carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e il gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia sulla Riviera di Rimini.

Nell'ultima settimana sono risultate irregolari due attività a Rimini, una a Riccione e due a Misano Adriatico. In particolare è stata sospesa temporaneamente una discoteca per l'utilizzo di un impianto elettrico con cavi di tensione esposti e non protetti. Le criticità riscontrate sono state risolte e successivamente è stato revocato il provvedimento di sospensione.

Sanzionata una struttura ricettiva alla quale è stata riscontrata la mancanza di formazione adeguata del datore di lavoro come responsabile della sicurezza. Altre multe sono scattate per un bar per mancate misure sulla prevenzione degli incendi e uno stabilimento balneare per la mancata formazione dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza. Sanzionato un pubblico esercizio, per aver omesso di consegnare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori. Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per oltre 100.000 euro