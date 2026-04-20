Sicurezza sul lavoro, studenti a lezione di prevenzione con Ausl Romagna e INAIL

A Rimini un evento formativo per le scuole superiori sulla percezione del rischio e l’uso delle piattaforme elevabili, tra didattica, simulazioni e realtà virtuale nell’ambito della Giornata del Giornata nazionale del Made in Italy

Sensibilizzare i futuri lavoratori alla percezione del rischio, quale strumento principe per garantire la propria incolumità. E’ la finalità con cui l'Unità Operativa Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica Romagna ha organizzato, nell'ambito delle attività di promozione per la sicurezza sul lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica, un evento di formazione rivolto agli studenti delle scuole superiori in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy (istituita con l’art. 3 della Legge 27 dicembre 2023 n. 206 e dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana) così da proseguire nel percorso attivato lo scorso anno.

‘La sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE): innovazione made in Italy a servizio dei lavoratori’ è il titolo dell’iniziativa proposta alle classi dell’ultimo anno dell'Istituto Tecnico “Belluzzi - da Vinci” di Rimini, in collaborazione e consulenza tecnico-scientifica con il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche (DIT) dell’INAIL, con il coinvolgimento della ditta fabbricante GSR di Rimini (metterà a disposizione una piattaforma per una dimostrazione pratica).

L’evento di sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro (inserito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Mi.MIT nel calendario ufficiale delle iniziative:) si svolgerà martedì 21 e mercoledì 22 aprile negli spazi della struttura di Ausl Romagna di via Consolare Rimini-San Marino n.76 (accanto al Toys Center) con l’adesione di cinque classi dell’istituto scolastico riminese (tre e due in ciascuna mattinata) per un totale di un centinaio di studenti, accompagnati dai rispettivi docenti.

“Nella convinzione che la formazione sia uno dei principali pilastri della prevenzione efficace – sottolinea l’ingegner Pierpaolo Neri, Direttore Unità Operativa Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Romagna – abbiamo deciso di realizzare un incontro nel quale sfruttare le potenzialità fornite dalle nuove tecnologie digitali, in particolare la capacità di coinvolgimento e di interazione con i giovani. Partendo quindi da considerazioni di carattere generale, applicabili a tutti i contesti lavorativi, tenendo conto dei numerosi infortuni gravi o mortali occorsi negli ultimi anni sulle piattaforme di lavoro elevabili e la loro diffusione trasversalmente in settori diversificati e in vari comparti produttivi, l’evento si articolerà in tre momenti”.

Nello specifico si tratta di: una sessione formativa in aula, nella quale, sfruttando strumenti interattivi, verranno presentati i principali rischi lavorativi, le modalità più efficaci per la loro gestione, nonché l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); una dimostrazione pratica su una piattaforma di lavoro attraverso la quale individuare le modalità per un uso corretto dell’attrezzatura e attenzionare quali criticità potrebbero presentarsi; un evento dimostrativo con il simulatore di piattaforma di lavoro elevabile, realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL, che prevede un test sul dispositivo, in modo da sfruttare le potenzialità di strumenti digitali, quali la realtà virtuale e aumentata, particolarmente noti alla platea studentesca, per un’esperienza nella gestione di situazioni reali di vita lavorativa.

L'attività rientra nell'Accordo di collaborazione tra AUSL della Romagna e Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL attivo dal 2022. “Tale accordo ha consentito negli anni recenti e consente tuttora al Dipartimento di Sanità Pubblica di beneficiare dell'attività di consulenza e supporto specialistico di alto livello in materia di conformità/sicurezza di attrezzature, macchine e impianti che può fornire una struttura di eccellenza nazionale quale INAIL DIT, che parteciperà all'evento con ricercatori e tecnici esperti in materia - conclude Neri -, in particolare con gli ingegneri Luigi Monica e Sara Anastasi, responsabili scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nell'accordo”.