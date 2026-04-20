“Sicuri Insieme” a Sant’Ermete, esercitazione di evacuazione e soccorso con l'unità cinofila

All’iniziativa nella Casa Accoglienza Beata Renzi protagoniste le unità cinofile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, tra simulazioni di emergenza e attività formative per ospiti e ragazzi del territorio

Si è svolta nella giornata di sabato, presso la Casa Accoglienza Beata Renzi delle Maestre Pie dell’Addolorata di Sant’Ermete, l’iniziativa “Sicuri Insieme”, un’importante esercitazione di evacuazione volta a rafforzare la cultura della sicurezza e della gestione delle emergenze.

Protagoniste dell’evento sono state le unità cinofile di soccorso dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – sezione di Rimini, impegnate in una simulazione realistica che ha previsto la bonifica dell’area e la ricerca di una persona dispersa, ipoteticamente rimasta intrappolata a seguito di un crollo all’interno della struttura.

L’esercitazione ha messo in evidenza l’elevata professionalità, preparazione ed efficacia delle unità cinofile, fondamentali nel supporto alle operazioni di emergenza e soccorso.

All’iniziativa hanno partecipato con grande coinvolgimento le ospiti della Casa Accoglienza di Sant’Ermete, insieme ai ragazzi della Comunità Educativa per Minori “Angelica Merlara” di Savignano, contribuendo a rendere l’esperienza non solo formativa ma anche profondamente educativa e partecipativa.

“Questo esercizio, frutto di un lavoro congiunto, dimostra l’alta professionalità e l’efficacia delle nostre unità cinofile nel supportare le operazioni di emergenza. Iniziative come questa sono fondamentali per far crescere la consapevolezza e la preparazione di tutti, operatori e ospiti, di fronte a situazioni di rischio” ha dichiarato la coordinatrice Suor Mirella Ricci. "L’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti per la preziosa collaborazione, che ha reso possibile la realizzazione di un evento di grande valore per la sicurezza e la sensibilizzazione della comunità."