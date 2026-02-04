"Siete il nostro orgoglio": il cuore dell'Emilia-Romagna batte per i Giochi di Milano Cortina

Cinque talenti emiliano-romagnoli pronti per il sogno olimpico

L’Emilia-Romagna sarà ben rappresentata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, al via il 6 febbraio. Cinque atlete e atleti della regione scenderanno in gara nelle diverse discipline, portando in alto i colori del territorio.

A competere saranno Lorenzo Bilotti, faentino impegnato nel Bob a 4; i fratelli Flora e Miro Tabanelli, specialisti del freestyle Big Air; la bolognese Marilù Poluzzi, nello Snowboard; e il parmense Tommaso Saccardi, in pista per lo Sci alpino.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora allo Sport e Turismo, Roberta Frisoni, hanno rivolto un messaggio di incoraggiamento ai giovani atleti: “Siete il nostro orgoglio e un esempio per tanti ragazzi e ragazze. Tutta la comunità regionale farà il tifo per voi”.

In occasione dei Giochi, la Regione dedicherà inoltre una puntata speciale del programma “Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna” a Lorenzo Bilotti, in onda su Lepida Tv a fine febbraio.