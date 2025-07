Sigep 2026: ecco le date del salone internazionale del dolce e salato

La manifestazione si terrà dal 16 al 20 gennaio 2026

L’edizione 2026 del Sigep, il salone internazionale di riferimento per il mondo del foodservice dolce e della ristorazione artigianale, si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio. Organizzato da Italian Exhibition Group, l’evento conferma il suo ruolo centrale per i settori del gelato, della pasticceria, del cioccolato, del caffè, della panificazione e della pizza.



Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha visto la partecipazione di 1.300 brand provenienti da 33 Paesi distribuiti su 30 padiglioni e una platea di operatori da 160 nazioni, l’edizione 2026 punta ancora più in alto. Il Paese ospite d’onore sarà l’India, protagonista di iniziative e momenti di confronto culturale e gastronomico.



Tra le novità in programma spicca il progetto “Gelato Meets Chains”, che coinvolgerà buyer selezionati in una serie di webinar e incontri digitali pre-fiera per esplorare le opportunità del gelato nella cucina contemporanea. Altra novità è “Pizza (R)evolution”, un percorso che racconterà le evoluzioni del settore tra ingredienti innovativi, tecnologie avanzate e format di consumo emergenti.



Particolare attenzione sarà dedicata anche al mondo dell’hotellerie con “Luxury Hotel Food Experience”, mentre il “Innovation Bar” offrirà uno sguardo sul bar del futuro, tra design, tecnologie e nuove esperienze di consumo.



Non mancheranno le grandi competizioni internazionali: torna la Gelato World Cup, che vedrà sfidarsi i migliori maestri gelatieri del mondo, e la Juniores Pastry World Cup, dedicata ai giovani talenti della pasticceria.