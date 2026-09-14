Sigep 2027, per Ieg l'obiettivo è raddoppiare i buyer fino a mille

Dal 23 al 27 gennaio la 48ª edizione alla Fiera di Rimini. Ieg punta a portare a circa mille i top buyer internazionali e annuncia il Vietnam come Guest Country

Raddoppiare la presenza dei top buyer internazionali e trasformare Sigep World in una piattaforma di relazioni capace di collegare imprese e mercati durante tutto l'anno. È questa la sfida lanciata da Italian Exhibition Group in vista della 48ª edizione della manifestazione, in programma alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio 2027. L'obiettivo è passare dai 502 buyer arrivati nel 2026 a circa mille. Lo scorso anno gli operatori selezionati provenivano da 74 Paesi e hanno dato vita a 5.851 incontri d'affari. La prossima edizione ripartirà inoltre da una manifestazione che nel 2026 aveva riunito 1.300 brand su 138mila metri quadrati e 30 padiglioni, con operatori provenienti da 160 Paesi. Quasi un visitatore su quattro era arrivato dall'estero, mentre gli espositori stranieri erano aumentati del 33%.

La strategia per il 2027 guarda in particolare a catene retail, travel catering e hôtellerie di lusso, attraverso esperienze dedicate, un International Pavilion, nuove delegazioni internazionali e attività di business matchmaking. "Il raddoppio dei top buyer con esperienze dedicate segna la trasformazione di SIGEP World", sottolinea Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della Divisione Food & Beverage di IEG e CEO di IEG Asia. L'obiettivo, aggiunge, è fare di Sigep un network globale capace di mettere in relazione "imprese, mercati e culture", seguendo l'intera filiera, dalle materie prime alle tecnologie.

Tra i settori protagonisti resta quello del gelato. Secondo Claudio Pica, segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri, durante la stagione turistica 2026 i consumi hanno registrato una crescita media del 2% a volume rispetto al 2025. Il dato cambia sensibilmente a seconda delle aree: nelle località balneari l'incremento sarebbe arrivato al 12%, nelle zone residenziali all'8%, mentre nelle grandi città si sarebbe fermato all'1%. Le temperature elevate hanno inoltre modificato le preferenze dei consumatori, soprattutto nel pomeriggio, quando granite e sorbetti hanno guadagnato terreno. La crescita dei consumi, tuttavia, non si è tradotta automaticamente in una maggiore redditività per le gelaterie. Pica stima infatti un calo del 6%, legato soprattutto all'aumento dei costi per l'energia e il raffrescamento e alla spesa per il personale qualificato.

Anche sul fronte dell'export arrivano segnali positivi. I dati ICE-Eurostat indicano che nei primi tre mesi del 2026 le esportazioni di gelato italiano hanno raggiunto 121 milioni di euro, contro i 102 milioni dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 19%.

L'internazionalizzazione sarà uno dei cardini della prossima edizione. Dopo l'appuntamento di Singapore con Sigep Asia e le tappe di Sigep Meets the World, il calendario internazionale proseguirà con Sigep USA, in programma dal 13 al 15 aprile 2027, e Sigep China, previsto a Shanghai a giugno.

La novità più importante sarà però la presenza del Vietnam come Guest Country. Il Paese è indicato come uno dei mercati in maggiore sviluppo nel foodservice: il comparto fuori casa è stimato in crescita fino a raggiungere 45,2 miliardi di dollari entro il 2031, partendo dai 24,8 miliardi del 2025. Il Vietnam è inoltre il secondo produttore mondiale di caffè e il primo esportatore di Robusta. A Rimini arriveranno una delegazione governativa e nuovi buyer, nell'ambito della collaborazione con Agenzia ICE e ICHAM. L'espansione internazionale coinvolge anche realtà già affermate all'estero. È il caso di Gelato Messina, realtà australiana fondata da Nick Palumbo, che ha registrato una crescita compresa tra il 3 e il 5% negli ultimi cinque anni. "È stato un altro anno eccellente", commenta il fondatore, descrivendo il mercato australiano del gelato come arrivato a un livello molto elevato di forza e competitività.

A Rimini troverà spazio l'intera filiera tecnologica, con il Kitchen Equipment Hub dedicato alle attrezzature per il foodservice e il Digital District rivolto a robotica, intelligenza artificiale e servizi digitali. Tra le proposte annunciate c'è "The Orbital Kitchen", sviluppata con BEX, che porterà in fiera una cucina basata sull'intelligenza artificiale e soluzioni smart pensate per essere applicabili anche sulla Terra. In programma anche tecnologie per la purificazione dell'acqua e nuovi macchinari per la produzione della pasta. Un advisory board formato da EFCEM e ANIMA lavorerà inoltre sul confronto con le associazioni europee del settore.

La manifestazione proporrà infine una serie di appuntamenti costruiti attorno alle diverse professioni della filiera. Per la pasticceria e il caffè è previsto un nuovo format dedicato all'hôtellerie di lusso, con executive e pastry chef internazionali, mentre alla Vision Plaza tornerà il think tank Sigep Vision. Al Sustainability District saranno organizzati Symposium e attività di cupping. Confermati anche gli appuntamenti con Gelato World Cup - Europe Selection, Bread in the City - Bakery World Cup e i sette Campionati Italiani Baristi organizzati con SCA e validi per il circuito World Coffee Events. Il Pizza Club ospiterà inoltre incontri e protagonisti del settore, compreso 50TOP Pizza. A completare il programma saranno Sigep Academy, con una giornata rivolta agli studenti, Discover Gelato con UIF e ACOMAG e il concorso Sigep Giovani.