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Sigep World 2027, il Vietnam sarà il Paese ospite della 48ª edizione

A Ho Chi Minh City avviata la collaborazione con importatori, distributori e aziende locali in vista della manifestazione di Rimini, dal 23 al 27 gennaio

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
10 settembre 2026 13:38
Sigep World 2027, il Vietnam sarà il Paese ospite della 48ª edizione -
Rimini
Attualità
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Il Vietnam sarà "Guest Country" al Sigep World 2027 la quarantottesima edizione della manifestazione di riferimento per il Foodservice, per i settori Gelato, Pastry, Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza (in programma dal 23 al 27 gennaio a Rimini). La notizia è stata data nel corso del seminario "Sigep meets the world - Chapter Vietnam" che si è svolto a volto a Ho Chi Minh City per promuovere nuove opportunità commerciali e di business tra la fiera e i professionisti del settore vietnamiti.
Alla presenza di oltre 50 importatori e distributori locali e aziende vietnamite, è stato avviato un percorso di collaborazione proiettato verso il futuro. Il seminario si è aperto con i saluti della Console generale d'Italia a Ho Chi Minh City, Alessandra Tognonato, seguiti dall'intervento di Ilaria Piccinni, direttrice di Ita Ho Chi Minh City, che ha illustrato dati e analisi chiave sulle esportazioni italiane del settore foodservice e sul ruolo dell'Agenzia nel promuovere nuove opportunità di business. A conclusione del seminario, Victor Vu, fondatore e ceo di Tim Corp, importatore vietnamita di macchinari italiani, ha condiviso la propria esperienza con le tecnologie e i macchinari italiani, sottolineandone la qualità, l'innovazione e il valore per il mercato locale.

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