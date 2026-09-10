Sigep World 2027, il Vietnam sarà il Paese ospite della 48ª edizione

A Ho Chi Minh City avviata la collaborazione con importatori, distributori e aziende locali in vista della manifestazione di Rimini, dal 23 al 27 gennaio

Il Vietnam sarà "Guest Country" al Sigep World 2027 la quarantottesima edizione della manifestazione di riferimento per il Foodservice, per i settori Gelato, Pastry, Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza (in programma dal 23 al 27 gennaio a Rimini). La notizia è stata data nel corso del seminario "Sigep meets the world - Chapter Vietnam" che si è svolto a volto a Ho Chi Minh City per promuovere nuove opportunità commerciali e di business tra la fiera e i professionisti del settore vietnamiti.

Alla presenza di oltre 50 importatori e distributori locali e aziende vietnamite, è stato avviato un percorso di collaborazione proiettato verso il futuro. Il seminario si è aperto con i saluti della Console generale d'Italia a Ho Chi Minh City, Alessandra Tognonato, seguiti dall'intervento di Ilaria Piccinni, direttrice di Ita Ho Chi Minh City, che ha illustrato dati e analisi chiave sulle esportazioni italiane del settore foodservice e sul ruolo dell'Agenzia nel promuovere nuove opportunità di business. A conclusione del seminario, Victor Vu, fondatore e ceo di Tim Corp, importatore vietnamita di macchinari italiani, ha condiviso la propria esperienza con le tecnologie e i macchinari italiani, sottolineandone la qualità, l'innovazione e il valore per il mercato locale.