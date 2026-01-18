Sigilli al Piper di Roma dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate gravi anomalie all’impianto

Il sequestro preventivo della storica discoteca della Capitale dopo i controlli della Questura: modifiche strutturali non autorizzate, criticità nei sistemi di evacuazione e superamento dei limiti di capienza

Sigilli al Piper, storica discoteca di Roma. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, a seguito di una serie di controlli effettuati dalla polizia.

All’interno del locale gli agenti avrebbero riscontrato diverse irregolarità, tra cui modifiche strutturali all’impianto, carenze sotto il profilo della sicurezza e dell’evacuazione, oltre all’assenza di alcune certificazioni obbligatorie. Durante i controlli sarebbe stato inoltre rilevato un numero di persone presente superiore ai limiti consentiti.

I controlli della Questura nei locali della Capitale vanno avanti da tempo e sono stati intensificati dopo la tragedia di Crans-Montana, che ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. L’obiettivo è verificare il rispetto delle norme e prevenire situazioni di potenziale pericolo per il pubblico.

L’inchiesta farà ora il suo corso per accertare eventuali responsabilità e stabilire se e quando il locale potrà riaprire al pubblico.