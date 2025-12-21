Sigismondo d’Oro 2025: il massimo riconoscimento riminese a EducAid e Salesiani Don Bosco

Consegnata la civica benemerenza alle due realtà d’eccellenza nel campo dell’educazione e dell’inclusione sociale

È stato conferito a EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini il Sigismondo d’Oro 2025, la massima onorificenza civica del Comune di Rimini, assegnata a chi con il proprio impegno ha onorato la città dentro e fuori dai suoi confini.

La cerimonia, che ha aperto con l’intervento della scrittrice e giornalista Lia Celi, è stata anche un momento di ricordo per le persone legate a Rimini scomparse nel corso dell’anno, nel segno dello spirito di comunità, tema centrale richiamato dal sindaco Jamil Sadegholvaad nel tradizionale saluto di fine anno.

A leggere le motivazioni dell’onorificenza sono state la vicesindaca Chiara Bellini e la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi. Per EducAid, ONG attiva dal 2000 nei campi dell’inclusione sociale e dell’educazione inclusiva a livello internazionale, hanno ritirato il premio il presidente Ivo Giuseppe Pazzagli e il direttore Riccardo Sirri. Per i Salesiani Don Bosco Rimini, storica presenza educativa e sociale in città, sono saliti sul palco don Roberto Dal Molin e don Giuseppe Roberto Smeriglio.

Nel suo intervento, il sindaco Sadegholvaad ha sottolineato il valore della generosità e del volontariato, ricordando come la forza di Rimini risieda nelle persone e nel lavoro quotidiano di una comunità che non si arrende alle difficoltà. “Non permetteremo a nessuno di dirci che i giorni migliori di Rimini sono alle spalle”, ha affermato, ringraziando istituzioni, associazioni, volontari e cittadini.

La serata si è conclusa con un omaggio musicale alla città: l’esecuzione di “E se domani”, brano scritto dal riminese Carlo Alberto Rossi, Sigismondo d’Oro nel 1994, interpretato da un ensemble guidato dalla voce di Sara Mascella.

Con questo riconoscimento, Rimini ha voluto premiare due realtà che incarnano concretamente i valori dell’accoglienza, dell’educazione e della solidarietà, rafforzando l’idea di una città che cresce grazie al contributo di tutti.