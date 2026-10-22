Sigismondo d’Oro 2026 a Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario

La professoressa e divulgatrice di cultura classica e l’organizzazione di volontariato premiate per il loro impegno nella cultura e nella solidarietà

La prof. Marinella De Luca e il Campo Lavoro Missionario di Rimini riceveranno il Sigismondo D'Oro 2026. La cerimonia al Teatro Galli il 19 dicembre. “La cultura e l'altruismo come forma e sostanza di quello che è uno dei principi più alti e nobili dell'umanità" scrive il sindaco di Rimini Jamil Sadeghovaad "Il patto tra generazioni che fluendo attraverso la trasmissione di conoscenze, passione, partecipazione, generosità determina fiducia verso il futuro. Questa la tensione che accomuna i Sigismondo d'Oro 2026, assegnati alla professoressa Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario di Rimini. La cerimonia ufficiale di saluto si svolgerà sabato 19 dicembre, nella cornice del Teatro Galli. Marinella De Luca, straordinaria figura di insegnante e di divulgatrice di cultura classica, e il Campo lavoro Missionario che dal 1980, dalla nostra città, esporta con i suoi progetti che coinvolgono migliaia di volontari solidarietà e aiuti concreti ai popoli più poveri del mondo, mettono in rilievo in ambiti molto diversi un approccio alla vita positivo, entusiastico, che rende più ricche le persone e la comunità, alimentandole con la cultura, l'empatia e la sensibilità sociale”.