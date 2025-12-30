Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona: “Una campagna diffamatoria”

L’azienda accoglie la decisione del conduttore e ribadisce il rispetto del codice etico

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi temporaneamente da Mediaset in seguito alle accuse mosse da Fabrizio Corona, che lo ha chiamato in causa parlando di presunti favoritismi e irregolarità nella selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il conduttore, attraverso i suoi legali, respinge con fermezza ogni addebito, definendo le dichiarazioni dell’ex paparazzo “una campagna calunniosa, costruita con l’unico obiettivo di screditare una carriera professionale costruita in anni di lavoro”. Nella nota diffusa si annuncia inoltre l’intenzione di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine e reputazione.

Mediaset, dal canto suo, ha fatto sapere di “accogliere” la decisione di Signorini, precisando che l’azienda richiede a tutti i propri collaboratori il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza previsti dal codice etico interno.

La vicenda resta ora al centro dell’attenzione mediatica, in attesa di eventuali sviluppi sul piano giudiziario e professionale.