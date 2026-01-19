Silb: "Stop a dj e feste abusive nei locali senza licenza"

Nel mirino consolle improvvisate e piste da ballo abusive, prive dei requisiti di sicurezza

Il Silb-Confcommercio Rimini dice basta a ristoranti, bar e pub che per una notte si trasformano in discoteche senza autorizzazioni. Il presidente Claudio Aulizio annuncia esposti contro le attività che a Capodanno hanno organizzato feste da ballo senza licenza, richiamando la tragedia di Crans-Montana come monito. «Le discoteche rispettano regole e controlli severi, altri locali no», sottolinea Aulizio. Nel mirino consolle improvvisate e piste da ballo abusive, prive dei requisiti di sicurezza. Gli esposti arriveranno alle forze dell’ordine.