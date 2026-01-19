Altarimini

Silb: "Stop a dj e feste abusive nei locali senza licenza"

Nel mirino consolle improvvisate e piste da ballo abusive, prive dei requisiti di sicurezza

A cura di Glauco Valentini Redazione
19 gennaio 2026 08:11
Silb: "Stop a dj e feste abusive nei locali senza licenza" -
Provincia di Rimini
Attualità
Condividi

Il Silb-Confcommercio Rimini dice basta a ristoranti, bar e pub che per una notte si trasformano in discoteche senza autorizzazioni. Il presidente Claudio Aulizio annuncia esposti contro le attività che a Capodanno hanno organizzato feste da ballo senza licenza, richiamando la tragedia di Crans-Montana come monito. «Le discoteche rispettano regole e controlli severi, altri locali no», sottolinea Aulizio. Nel mirino consolle improvvisate e piste da ballo abusive, prive dei requisiti di sicurezza. Gli esposti arriveranno alle forze dell’ordine.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini