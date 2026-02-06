Simone Zanchini e Matthias Martelli sul palco del Pazzini con "Il suono delle pagine"

I due artisti portano in scena la grande letteratura italiana tra parole, jazz e poesia

La stagione del Teatro Pazzini di Verucchio prosegue con Matthias Martelli e Simone Zanchini che domenica 8 febbraio 2026 (ore 18:00) portano in scena Il suono della pagine. Uno spettacolo di e con Matthias Martelli (voce), Simone Zanchini (fisarmonica) e produzione Melo Tondo APS.

Il teatro di Matthias Martelli incontra la fisarmonica di Simone Zanchini dando vita a Il suono delle pagine, uno spettacolo che fonde narrazione, musica dal vivo, mimica e poesia in un’esperienza scenica intensa e coinvolgente.

Sul palcoscenico, le pagine della grande letteratura italiana si animano e diventano materia viva, accompagnate dalle improvvisazioni jazz della fisarmonica. Dalle suggestioni del grammelot dei giullari, ispirato al Mistero Buffo di Dario Fo, fino ai versi immortali di Dante Alighieri, passando per Gianni Rodari e Trilussa, lo spettacolo attraversa secoli di parole e immaginari, conducendo il pubblico fino all’alba di una nuova era: quella del Dio Web e dei sacerdoti delle nuove tecnologie.

In una traversata ironica e potente, Il suono delle pagine intreccia voce e musica in un dialogo continuo, dove le parole saltano giù dai libri e le note si fanno voce, dando forma a un canto antico che parla direttamente al nostro presente.