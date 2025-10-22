Adeguamento Marecchiese, "Quattro anni di silenzio". Comuni scrivono ad Anas: "Vogliamo risposte"

Sindaci e Provincia forzano l'incontro con Anas

I sindaci di Verucchio, Santarcangelo e Poggio Torriana, insieme al presidente della Provincia di Rimini, hanno chiesto un incontro ad Anas per chiarire lo stato del progetto di adeguamento in sicurezza della Strada statale Marecchiese.

La richiesta è arrivata tramite una lettera firmata da Lara Gobbi, Filippo Sacchetti, Ronny Raggini e Jamil Sadegholvaad, dopo mesi di silenzio istituzionale. L’iter era stato avviato nel febbraio 2021 con un protocollo d’intesa tra Provincia, Regione e Comuni interessati, affidando all’architetto Edoardo Preger lo studio delle soluzioni tecniche, poi da sviluppare in un progetto operativo a cura di Anas.

«Da allora – lamentano i firmatari – non abbiamo ricevuto alcun riscontro né documenti utili a condividere il lavoro con le nostre comunità». Finora si è svolta solo una presentazione pubblica su iniziativa di un comitato locale.

I sindaci chiedono ora un incontro ufficiale con i tecnici di Anas per fare il punto e avviare un percorso di confronto reale su una delle arterie più critiche della viabilità provinciale, tenendo conto anche del collegamento con la Statale 16, infrastruttura fondamentale per il territorio.