Sindaco di Messina: “Il Ponte sullo Stretto è una priorità, ma serve confronto con il territorio”

"Il ponte mette un po' in bilico quello che stiamo costruendo", evidenzia il primo cittadino

"Il ponte sullo Stretto è una priorità per il Governo, un’infrastruttura importante, ma deve confrontarsi con il territorio. Siamo pronti". Lo ha dichiarato Federico Basile, sindaco di Messina, intervenendo oggi all’Assemblea nazionale dell’Anci in corso a Bologna.

Nel suo intervento, Basile ha sottolineato che la città sta vivendo un momento di forte sviluppo infrastrutturale: "Stiamo realizzando altre opere: abbiamo sbloccato investimenti regionali per 8 miliardi e ne devono arrivare altri 17 a livello nazionale. C’è un po’ una rivoluzione in corso, e siamo consapevoli che il futuro di Messina passa da qui".

Il sindaco ha poi evidenziato l’importanza di tenere conto del contesto locale nel dibattito sulle grandi opere: "A Messina c’è un ragionamento legato alle infrastrutture che non riguarda prettamente il ponte, che oggi entra un po’ a gamba tesa. In questi due anni, l’accelerazione del Governo su questa grande opera ha messo alla prova non solo la mia città, ma anche Reggio Calabria".

Secondo Basile, il progetto del ponte potrebbe “mettere un po’ in bilico” quanto finora costruito: "L’idea di città che stavamo portando avanti fino a due anni fa era senza ponte. È necessario chiedersi se serva prima il ponte o le infrastrutture che ancora mancano".

Il primo cittadino ha concluso evidenziando un possibile effetto positivo dell’opera: "Finora, e lo dico da cittadino, quelle infrastrutture non sono state realizzate e probabilmente il ponte potrà diventare un veicolo di nuovi investimenti anche su altri progetti strategici".