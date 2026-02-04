Sindaco di Pennabilli: "Io con Vannacci? Faccio il sindaco fuori dai partiti"

Mauro Giannini: "Vannacci doveva uscire prima dalla Lega. Ma è importante compattezza coalizione di centrodestra"

Niente camicia nera, ma felpa nera, della Decima Legio. Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, è a Modena per partecipare a incontro sulla remigrazione con Roberto Vannacci. Interpellato dall'Ansa, riferisce di indossare, per l'occasione, la felpa della Decima Legio, mentre su un suo possibile ingresso in Futuro Nazionale, il nuovo partito del Generale, sottolinea: "Non ho avuto alcuna richiesta. Io continuo a fare il sindaco, fuori dai partiti". Giannini, in merito al rapporto con il generale, ribadisce: "Siamo grandi amici, camerati". Secondo il sindaco di Pennabilli, l'uscita di Vannacci dalla Lega era già prevista. "Sa camminare con le sue gambe. Non mi sono confrontato con lui su questa cosa, ma era una cosa annunciata, anche quando le cose andavano bene, non è il posto per lui. Poteva farlo prima, ma ognuno ha la sua strategia. Lui è un generale, è uno stratega, sa come muoversi". Il sindaco chiosa auspicandosi la compattezza della coalizione di centrodestra: "Importante mettere al primo posto sicurezza e immigrazione, è un'emergenza nazionale e non si deve tergiversare su questi temi".