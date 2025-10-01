Sindaco Sadegholvaad: “Matrimonio imposto, fatti inaccettabili a Rimini”

Il sindaco elogia l’operazione dei Carabinieri e ribadisce l’impegno per la tutela dei diritti della persona

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta la vicenda legata al matrimonio imposto con l'inganno alla giovane straniera da parte dei genitori.

La nota del Sindaco di Rimini

Desidero ringraziare i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rimini e l'Autorità Giudiziaria per l'operazione che ha portato all'arresto di una coppia di coniugi bangladesi, ritenuti responsabili di gravi reati nei confronti della figlia maggiorenne, costretta ad accettare un matrimonio combinato.

Dico subito che questi fatti non possono ne essere accettati ne tantomeno tollerati e non c'è alcuna ragione 'culturale' o 'sociale' che tenga.

Il valore del rispetto della persona e del rifiuto di qualsivoglia costrizione fisica o psicologica, in qualunque ambito essa avvenga, è universale, indiscutibile e non negoziabile.

Qui non c'è giustificazione che tenga, solo un giudizio netto.

Conosco molti cittadini appartenenti alle comunità bangladesi del territorio riminese e posso assicurare che sono persone splendide, ben integrate sia nella componente adulta che in quella giovanile e scolastica.

Per questo sono certo che saranno loro per primi a prendere le distanze da simili fatti, davvero orrendi.