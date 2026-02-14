Sinergia Santarcangelo-Maggioli, il Comune sempre più smart e digitale

Dopo la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e per i professionisti, ora il miglioramento delle dotazioni tecnologiche dell’Ente

Ha preso avvio la terza fase di un processo di profonda innovazione dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo in un’ottica di maggiore digitalizzazione, efficienza e semplificazione dei processi, grazie a un investimento complessivo di quasi 900mila euro arrivati all’Ente con i finanziamenti del Pnrr.

Nel dettaglio, ammonta a 838mila euro la somma che il Comune di Santarcangelo è riuscito a intercettare negli ultimi anni grazie a progettualità condivise e a un lavoro che ha interessato l’intera struttura amministrativa. Circa 655mila euro i primi finanziamenti per la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza informatica che hanno permesso all’Amministrazione comunale di dotarsi di un nuovo sito istituzionale con servizi per l’invio online e la consultazione delle istanze per il cittadino, conforme alle ultime normative AgID, l’integrazione del sistema di interoperabilità delle banche dati che garantisce maggiore efficienza e celerità nel lavoro quotidiano degli uffici, la realizzazione di una piattaforma per le notifiche digitali, l’implementazione del sistema Spid/Cie/AppIO e dei pagamenti elettronici (PagoPA), nonché la piattaforma per la rete intranet dell’ente, uno spazio di lavoro collaborativo di facile e immediato utilizzo grazie alla creazione di community tematiche per la condivisione delle informazioni.

Se in un primo momento il processo di digitalizzazione si è concentrato sui servizi dedicati ai cittadini, nella seconda fase le innovazioni hanno riguardato soprattutto i servizi riservati ai tecnici e ai professionisti: quasi 30mila euro, infatti, saranno destinati alla digitalizzazione delle pratiche dello Sportello unico attività produttive e dello Sportello unico edilizia. A questi si aggiungono circa 20mila euro per l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade, che consente la georeferenziazione di tutti i numeri civici e l’aggiornamento completo della cartografia del territorio: si tratta di dati particolarmente importanti e utili soprattutto in caso di emergenza e di intervento da parte dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Infine, 100mila euro provengono dal recente bando Pnrr “Risorse in comune” – destinato ai comuni con popolazione tra i 5mila e i 25mila abitanti – e finanzieranno la terza fase di digitalizzazione con strumentazioni hardware e software più moderne, migliorando così l’efficienza complessiva dell’Amministrazione comunale.

In questo percorso di innovazione, l’amministrazione comunale si è avvalsa del Gruppo Maggioli come partner tecnologico, sottoscrivendo anche un protocollo d’intesa per una collaborazione più ampia, volta alla realizzazione di un modello di Amministrazione comunale digitale, un prototipo reale di PA moderna ed efficiente grazie all’impiego di sistemi informativi integrati: proprio nelle scorse settimane, la Giunta comunale ha approvato un nuovo accordo che renderà Santarcangelo il “cliente beta” (un cliente privilegiato) di Evocity – una piattaforma innovativa messa a punto da Maggioli e pensata per i comuni di medie dimensioni – e parte di un ambizioso progetto sperimentale verso le Smart City.