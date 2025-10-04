Sinner avanza al Masters 1000 di Shanghai

Errani e Paolini conquistano la seconda finale consecutiva al China Open

Giornata positiva per il tennis azzurro sui palcoscenici asiatici. Jannik Sinner ha superato senza particolari difficoltà il tedesco Daniel Altmaier, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Con questa vittoria il campione altoatesino accede al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, confermando l’ottimo stato di forma che lo accompagna in questo finale di stagione.

Buone notizie anche da Lorenzo Musetti: il tennista toscano, reduce dal ritiro nei quarti di finale a Pechino contro Learner Tien, ha esordito nel torneo cinese battendo l’argentino Francisco Comesana con un netto 6-4 6-0. Una prova convincente che fa ben sperare per il prosieguo della competizione.

Sul fronte femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere pagine importanti del doppio italiano. Le due azzurre hanno centrato la loro seconda finale consecutiva al China Open, penultimo WTA 1000 della stagione. In semifinale hanno dominato la coppia formata dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko, vincendo 6-4 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Per Errani e Paolini si tratta della dodicesima finale disputata insieme, un traguardo che conferma la solidità e l’intesa di una delle coppie più competitive del circuito.