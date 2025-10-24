Sinner batte Bublik e vola in semifinale a Vienna

L’azzurro domina 6-4, 6-4 nei quarti: ora sfiderà De Minaur per un posto in finale

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Erste Bank Open di Vienna (Atp 500). Il tennista altoatesino ha superato il kazako Aleksandr Bublik con il punteggio di 6-4, 6-4, in un match durato 1 ora e 16 minuti.

Solido al servizio e incisivo nei momenti chiave, Sinner ha confermato l’ottimo stato di forma che lo ha accompagnato nelle ultime settimane, controllando senza troppi affanni il gioco estroso di Bublik.

Con questo successo, il numero uno d’Italia raggiunge la semifinale, dove affronterà l’australiano Alex De Minaur, vincitore sul connazionale Matteo Berrettini nel match odierno.

L’obiettivo è ora la finale del torneo viennese, che porterebbe ulteriore fiducia in vista del finale di stagione e delle Atp Finals di Torino.