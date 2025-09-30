Sinner centra la terza finale di fila a Pechino

Battuto De Minaur in tre set, ora sfiderà lo statunitense Tien per il titolo

Terza finale consecutiva a Pechino per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo ha superato ancora una volta l’australiano Alex De Minaur, piegato 6-3 4-6 6-2 dopo una battaglia di oltre due ore. Per l’azzurro si tratta del nono successo in altrettanti confronti diretti con l’avversario, che conferma la sua scia positiva contro il rivale.

Nel match decisivo Sinner troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Learner Tien, numero 52 del ranking ATP. Il giovane americano è approdato in finale grazie al ritiro del russo Daniil Medvedev, costretto ad abbandonare la semifinale per crampi.

Anche Sinner non è arrivato al meglio sul cemento cinese: negli ultimi due giorni aveva accusato problemi intestinali, ma ha assicurato di averli superati e di sentirsi pronto per la sfida che vale il titolo.

Intanto a Tokyo l’altro ATP 500 è andato a Carlos Alcaraz, che ha battuto in finale l’americano Taylor Fritz. Lo spagnolo però ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Shanghai, al via domani, a causa di un problema fisico che lo costringerà a uno stop precauzionale.