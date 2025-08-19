Sinner costretto al ritiro a Cincinnati: “Sto male”. Alcaraz in finale, Paolini si arrende a Swiatek

L’altoatesino si ferma dopo soli 23 minuti contro lo spagnolo. La toscana cede in due set alla n.1 del mondo. Intanto a Milano prendono il via i Mondiali di canoa

La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è durata appena 23 minuti. L’azzurro, numero 1 del mondo, è stato costretto al ritiro sullo 0-5 del primo set a causa di un malessere. “Sono sceso in campo per il pubblico, ma mi sentivo troppo male. Ora l’obiettivo è recuperare per gli Us Open”, ha spiegato l’altoatesino dopo l’uscita dal campo.

In campo femminile non è andata meglio a Jasmine Paolini, battuta in due set da Iga Swiatek. La polacca ha confermato il suo dominio conquistando il titolo e ribadendo la sua supremazia sul circuito Wta.

Sul fronte degli sport acquatici, si alza il sipario a Milano sui Mondiali di canoa: un appuntamento che vedrà in gara i migliori specialisti internazionali e che promette spettacolo ed emozioni.