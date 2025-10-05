Sinner: crampi a entrambe le gambe, è ritiro al Masters 1000

Il match, giocato in condizioni climatiche proibitive con umidità vicina al 90%

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro durante il terzo set del match contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. L’altoatesino, colpito da forti crampi a entrambe le gambe, ha lasciato il campo zoppicando sotto gli applausi del pubblico cinese.

Il match, giocato in condizioni climatiche proibitive con umidità vicina al 90%, era iniziato bene per l’azzurro, vincitore del primo set al tie-break (7-6), ma ribaltato dall’olandese nel secondo (5-7). Sul 3-2 per Griekspoor nel set decisivo, con un break subito quasi senza muoversi, Sinner ha alzato bandiera bianca.

Per il numero uno italiano si tratta del settimo ritiro in carriera e del terzo della giornata a Shanghai, torneo già segnato da numerosi abbandoni per problemi fisici. Sinner aveva avuto avvisaglie a Pechino, ma a differenza di allora questa volta non è riuscito a proseguire. Griekspoor conquista così la sua prima vittoria contro l’azzurro.