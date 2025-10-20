Sinner dice no all’Italia: niente Coppa Davis, “Ora l’obiettivo è l’Australia”

Il numero 2 del mondo non sarà nella squadra azzurra per la Final Eight di Bologna

Jannik Sinner non giocherà la Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Il capitano non giocatore Filippo Volandri ha ufficializzato le convocazioni senza il numero 2 del mondo, spiegando che “non ha dato la sua disponibilità per il 2025”.

“La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua – ha precisato Volandri – e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”.

Sinner ha chiarito le sue motivazioni: “Dopo le Atp Finals di Torino, l’obiettivo sarà partire col piede giusto in Australia. Anche una sola settimana di preparazione può fare la differenza. La Davis l’abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024, e questa volta abbiamo deciso così con il mio team”.

L’Italia difenderà quindi i propri colori con Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, chiamati a confermare il dominio azzurro nelle ultime due edizioni.

La scelta di Sinner, pur comprensibile dal punto di vista della programmazione, segna una piccola pausa nel suo legame con la maglia azzurra. Ma come ha ricordato Volandri, la porta della Davis per Jannik resta sempre aperta.