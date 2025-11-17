Sinner domina Alcaraz in due set: è ancora lui il re delle Finals

Il campione azzurro offre una prestazione impeccabile e si conferma padrone del torneo, superando lo spagnolo con autorità e brillantezza

In una serata carica di tensione e spettacolo, Jannik Sinner ha ribadito, ancora una volta, di essere uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale. L’azzurro ha sconfitto Carlos Alcaraz in due set, imponendosi con una sicurezza quasi disarmante e confermandosi re delle ATP Finals.

Fin dalle prime battute del match, Sinner ha mostrato un tennis fluido, aggressivo e perfettamente calibrato. Il servizio, solido e preciso, gli ha garantito un vantaggio costante negli scambi; il rovescio lungolinea, marchio di fabbrica del campione italiano, ha più volte spezzato il ritmo allo spagnolo, costretto a rincorrere senza mai trovare la chiave per ribaltare l’inerzia dell’incontro.

Alcaraz, dal canto suo, ha provato a rimettere in piedi la partita con colpi di talento e accelerazioni improvvise, ma Sinner è sempre rimasto un passo avanti: più continuo, più lucido, più determinato. Un approccio mentale impeccabile ha completato un quadro tecnico già di altissimo livello.

La vittoria in due set non è solo un risultato sportivo, ma un’ulteriore conferma della crescita di Sinner, ormai stabilmente inserito nel gotha del tennis internazionale. L’azzurro, spinto dal pubblico e da una condizione fisica straordinaria, si è preso un altro pezzo di storia, dimostrando di essere non solo un fenomeno in ascesa, ma un campione capace di dominare i momenti che contano.

Con questa vittoria, Sinner consolida la sua leadership nelle Finals e manda un messaggio chiaro ai rivali: il futuro è adesso, e porta i colori dell’Italia.