Sinner è di nuovo campione a Vienna: “Non ho mai mollato”

L’azzurro rimonta e batte Zverev in tre set, conquistando il quarto titolo ATP del 2025

A cura di Glauco Valentini Redazione
26 ottobre 2025 19:11
Sinner è di nuovo campione a Vienna: “Non ho mai mollato” - Sinner repertorio, foto Ansa
Sinner repertorio, foto Ansa
Nazionale
Jannik Sinner torna a trionfare a Vienna, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del circuito ATP. L’azzurro ha superato in finale il tedesco Alexander Zverev con una straordinaria rimonta in tre set, aggiudicandosi così il suo quarto titolo della stagione 2025.

Dopo un inizio in salita, Sinner ha ritrovato la solidità e la lucidità che lo contraddistinguono, imponendo il suo ritmo e dominando i momenti decisivi del match. Con il successo nella capitale austriaca, l’altoatesino consolida la sua posizione tra i migliori del mondo, alimentando le ambizioni in vista delle Finals.

“Ho cercato di non mollare mai, anche quando la partita sembrava sfuggirmi di mano. Questa vittoria mi fa sentire benissimo”, ha dichiarato Sinner al termine dell’incontro, visibilmente emozionato.

