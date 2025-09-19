Sinner guarda avanti: “Pronto a cambiare per diventare più forte”

Dopo la finale persa agli Us Open e lo scivolamento al numero 2 del ranking, l’altoatesino riparte da Pechino con l’obiettivo Finals a Torino

Jannik Sinner archivia la delusione degli US Open e mette nel mirino i prossimi impegni. Reduce dalla sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, che gli è costata anche il primato nel ranking Atp, l’azzurro è pronto a tornare in campo con nuove motivazioni.

“Mi sento bene fisicamente – ha dichiarato a Sky durante la presentazione ufficiale della sua Fondazione –. Dopo New York ho staccato un po’ la testa, ma ora sono pronto a ripartire. Sono disposto a qualche cambiamento per diventare un giocatore più forte e migliore di quello che sono”.

Il prossimo passo sarà il torneo di Pechino, trampolino per una chiusura di stagione che Sinner vuole vivere da protagonista. “Ci sono ancora tanti appuntamenti importanti, l’obiettivo principale resta Torino e le Finals. Mi sento carico e pronto a dare il massimo”.

Con la consueta determinazione, il campione altoatesino si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione, puntando a confermarsi tra i migliori al mondo e, magari, riprendersi il trono del tennis internazionale.