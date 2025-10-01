Sinner riconquista Pechino: il gap con Alcaraz si accorcia

Il trionfo al China Open 500 regala all’azzurro il terzo titolo stagionale. Ora Shanghai e le chance di sorpasso nel ranking

Missione compiuta. Jannik Sinner, più forte di gastroenteriti e noie muscolari, piega in finale il 19enne americano Learner Tien (6-2 6-2 in un’ora e 13 minuti) e conquista i China Open 500 di Pechino per la seconda volta in tre anni. Con questo successo l’altoatesino riduce di 170 punti il distacco da Carlos Alcaraz, attuale numero uno del mondo.

Per Sinner si tratta del terzo titolo stagionale, dopo gli Australian Open e Wimbledon, e del ventunesimo in carriera: un traguardo che conferma la sua costanza ai vertici del circuito. A Pechino l’azzurro ha mostrato solidità e lucidità, superando i problemi fisici che lo avevano rallentato nelle ultime settimane.

Ora lo attende il Masters 1000 di Shanghai, dove Alcaraz ha annunciato forfait: un’occasione preziosa per Sinner di guadagnare terreno in classifica. Con i successivi appuntamenti di Basilea, Vienna e Parigi-Bercy, ottobre potrebbe diventare il mese chiave per un nuovo sorpasso al vertice del ranking Atp.