Sinner, rientro vincente a Pechino

L’azzurro batte Cilic 6-2 6-2 al primo turno: il numero 2 del mondo riparte con autorità dopo gli US Open

Rientro positivo per Jannik Sinner, tornato in campo a Pechino dopo la finale degli US Open persa contro Carlos Alcaraz. Il numero 2 del ranking mondiale ha superato con sicurezza il croato Marin Cilic nel primo turno del torneo ATP cinese, imponendosi con un netto 6-2 6-2.

Sinner ha mostrato fin da subito un tennis solido e aggressivo, confermando la condizione che gli ha permesso di scalare le classifiche negli ultimi mesi. Cilic, ex numero 3 del mondo e vincitore degli US Open 2014, ha provato a resistere con la sua esperienza, ma non è mai riuscito a mettere realmente in difficoltà l’altoatesino.

Per Sinner si tratta di un ritorno importante dopo le fatiche di New York: il successo all’esordio gli permette di proseguire con fiducia in un torneo che potrebbe dargli punti preziosi in chiave ranking e avvicinarlo ulteriormente al sogno del numero 1.