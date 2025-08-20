Sinner si ferma per riposare: il malessere resta un mistero

Errani e Vavassori in semifinale nel doppio misto agli US Open, bene anche Darderi e Sonego a Winston-Salem

“Ora è il tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro”: con queste parole Jannik Sinner ha rassicurato i tifosi dopo il ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Rimane però il giallo sulle reali cause del malessere che lo ha costretto a lasciare il campo, senza fornire ulteriori dettagli.

Intanto, dall’altra parte dell’Atlantico, arrivano buone notizie per il tennis azzurro: Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale nel doppio misto agli US Open, confermando l’ottimo momento della coppia.

Proseguono il loro cammino anche Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, entrambi approdati agli ottavi di finale del torneo di Winston-Salem. Niente da fare invece per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, eliminati nel turno precedente.

In campo femminile, sorride Elisabetta Cocciaretto, che avanza al secondo turno del torneo WTA di Monterrey, confermandosi in crescita.

Non solo tennis nel weekend sportivo: a Milano sono iniziati i Mondiali di canoa, con le prime batterie e qualificazioni in programma già da oggi.