Sinner soffre ma vola in finale agli Us Open

Auger-Aliassime battuto in quattro set: ora la sfida con Alcaraz

Jannik Sinner non tradisce le attese e conquista la finale degli US Open. L’azzurro ha superato in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 dopo una battaglia durata 3 ore e 21 minuti.

Dopo un avvio dominato, Sinner ha dovuto fronteggiare il ritorno del canadese, capace di strappare il secondo set. L’altoatesino però ha ritrovato ritmo e lucidità nei momenti chiave, chiudendo la sfida con autorevolezza e dimostrando ancora una volta la solidità che lo ha portato al vertice del tennis mondiale.

“È stata una partita dura, sono molto contento. Una stagione fantastica, e trovarmi in un’altra finale di Slam a questo punto dell’anno è davvero speciale”, ha dichiarato Sinner, attuale numero uno del ranking Atp".

La finale sarà l’ennesimo capitolo della rivalità con Carlos Alcaraz, che in semifinale ha regolato Novak Djokovic in tre set. Domenica i due si ritroveranno faccia a faccia per contendersi il titolo a New York: una sfida che promette spettacolo e che potrebbe scrivere una nuova pagina della storia recente del tennis.